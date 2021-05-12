Brad Pitt'le ayrıldıktan sonra kimse olmamıştı Angelina Jolie: Sevgili adayları listem var
Brad Pitt ile ayrıldıktan sonra kimseyle beraber olmayan Angelina Jolie, özel hayatıyla ilgili konuştu. Uzun zamandır yalnız olduğunu söyledi.
2016'da Brad Pitt ile yollarını ayıran Angelina Jolie, "E!News"da bir sohbet programına katıldı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Jolie, boşandıktan sonra yalnız olduğunu ve hayatına kimseyi almadığını belirtti.
45 yaşındaki ünlü oyuncu, elinde uzun bir sevgili adayları listesi olduğunu da esprili bir şekilde dile getirdi.
Şu sıralar "Those Who Wish Me Dead" adlı yeni filminin tanıtım faaliyetlerine katılan Jolie, bekar bir anne olarak çocuk büyütme sırasında neler yaptığını da anlattı.
Ünlü yıldız, "Altı tane çok yetenekli çocuğum var. Tabii ki sabah kalktığınızda 'Onların iyi olduğundan emin olmalıyım" şeklinde konuştu.