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Brad Pitt'le ayrıldıktan sonra kimse olmamıştı Angelina Jolie: Sevgili adayları listem var

Brad Pitt'le ayrıldıktan sonra kimse olmamıştı Angelina Jolie: Sevgili adayları listem var

Brad Pitt ile ayrıldıktan sonra kimseyle beraber olmayan Angelina Jolie, özel hayatıyla ilgili konuştu. Uzun zamandır yalnız olduğunu söyledi.

Brad Pitt'le ayrıldıktan sonra kimse olmamıştı Angelina Jolie: Sevgili adayları listem var

2016'da Brad Pitt ile yollarını ayıran Angelina Jolie, "E!News"da bir sohbet programına katıldı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Jolie, boşandıktan sonra yalnız olduğunu ve hayatına kimseyi almadığını belirtti.

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Brad Pitt'le ayrıldıktan sonra kimse olmamıştı Angelina Jolie: Sevgili adayları listem var

45 yaşındaki ünlü oyuncu, elinde uzun bir sevgili adayları listesi olduğunu da esprili bir şekilde dile getirdi.

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Brad Pitt'le ayrıldıktan sonra kimse olmamıştı Angelina Jolie: Sevgili adayları listem var

Şu sıralar "Those Who Wish Me Dead" adlı yeni filminin tanıtım faaliyetlerine katılan Jolie, bekar bir anne olarak çocuk büyütme sırasında neler yaptığını da anlattı.

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Brad Pitt'le ayrıldıktan sonra kimse olmamıştı Angelina Jolie: Sevgili adayları listem var

Ünlü yıldız, "Altı tane çok yetenekli çocuğum var. Tabii ki sabah kalktığınızda 'Onların iyi olduğundan emin olmalıyım" şeklinde konuştu.

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