Brad Pitt'e inat soyunan Angelina Jolie protesto etmek için çıplak poz verdi

Bazaar dergisi için Solve Sundsbo’nun çektiği fotoğraflarla dünya gündemine oturan Angelina Jolie, vücudunun son 10 yılda çok değiştiğini, özellikle son dört yılda ise pek çok badireler atlattığını söyledi. Jolie, vücudunda hem görünebilir hem de görünmeyen yara izlerine de sahip olduğunu belirtti.