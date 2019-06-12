Brad Pitt yerine Engin Akyürek! Latin Amerika'yı etkisi altına aldı
Dünya çapında geniş hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek, Latin Amerika'da saç stiliyle olay oldu.
''Fatmagül'ün Suçu Ne'', ''Kara Para Aşk'' gibi dizilerle adını geniş bir kitleye duyuran Engin Akyürek'in yurt dışında da birçok ülkede hayranları bulunuyor. . Başarılı performanslarının dikkat çektiği dizilerin yurt dışına satılmasıyla özellikle Ortadoğu'da büyük hayran kitlesi bulunan Akyürek, Latin Amerikayı da etkisi altına aldı.
Şili, Peru, Arjantin ve Brezilya da birçok kadın fanı bulunan yakışıklı oyuncu, saç stili ile Latin Amerika'daki kuaförlere ilham verdi. Akyürek'in saç stiline sahip olmak isteyenler kuaförlere koştu. Ülkedeki kuaförler, tabelalarındaki Brad Pitt'in fotoğraflarını kaldırıp yerine Engin Akyürek'i astı. 38 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 55 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncunun pabucunu dama attı.
Oyuncu Engin Akyürek'in geçen yıl 12 Ekim'deki doğum gününde hayranlarından anlamlı bir hediye gelmişti. Güney Amerika'da fırtınalar estiren oyuncunun yeni yaşı için Brezilya, Şili, Arjantin ve Peru'dan çok sayıda kişi oyuncu adına Saadet Öğretmen'in kurduğu Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne (UCİM) bağışta bulunmuştu.
Engin Akyürek, bu anlamlı hediyeden aylar sonra geçtiğimiz günlerde Latin hayranlarıyla İstanbul'da buluşmuştu.