Brad Pitt yerine Engin Akyürek! Latin Amerika'yı etkisi altına aldı

''Fatmagül'ün Suçu Ne'', ''Kara Para Aşk'' gibi dizilerle adını geniş bir kitleye duyuran Engin Akyürek'in yurt dışında da birçok ülkede hayranları bulunuyor. . Başarılı performanslarının dikkat çektiği dizilerin yurt dışına satılmasıyla özellikle Ortadoğu'da büyük hayran kitlesi bulunan Akyürek, Latin Amerikayı da etkisi altına aldı.