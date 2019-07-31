Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio aynı filmde Once Upon a Time Hollywood prömiyeri

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve yedi dakika boyunca ayakta alkışlanan film, Hollywood’un Altın Çağı olarak adlandırılan 1969 Los Angeles’ında geçiyor. Sharon Tate’in (Margot Robbie) kapı komşusu aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ile dublörü Cliff Booth’un (Brad Pitt) hikayesini anlatan film, ABD’de bu cuma, Türkiye'de ise 23 Ağustos'ta gösterime giriyor.



