Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio aynı filmde Once Upon a Time Hollywood prömiyeri
Başrollerinde Brad Pitt, Leonardo DiCapiro ve Margot Robbie gibi birçok ünlü isim olan Quentin Tarantino filmi, Once Upon a Time Hollywood'un İngiltere prömiyeri yapıldı.
Quentin Tarantino'nun yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood filminin İngiltere prömiyeri dün yapıldı. Birlikte kırmızı halı pozu veren başrol oyuncuları Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt'in neşeli tavırları dikkat çekti.
Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve yedi dakika boyunca ayakta alkışlanan film, Hollywood’un Altın Çağı olarak adlandırılan 1969 Los Angeles’ında geçiyor. Sharon Tate’in (Margot Robbie) kapı komşusu aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ile dublörü Cliff Booth’un (Brad Pitt) hikayesini anlatan film, ABD’de bu cuma, Türkiye'de ise 23 Ağustos'ta gösterime giriyor.
İngiltere prömiyerinde Margot Robbie, Oscar de la Renta imzalı elbisesiyle galaya damga vurdu.
Galaya efsane yönetmen Quentin Tarantino, eşi Daniella Pick ile katıldı.