Brad Pitt Angelina Jolie'den sonra ilk defa itiraf etti uyuşturucu ve alkol tedavisi gördü
Brad Pitt, Angelina Jolie ile ayrılığının ardından yaşadıklarını ilk kez anlattı. Tedavi gördüğünü de itiraf etti.
2016 Yılından beri süren boşanma davaları ile adlarından sıklıkla söz ettiren Angelina Jolie ve Brad Pitt'in evliliklerinde sona gelinmişken dünyaca ünlü oyuncu Pitt, ayrılığın ardından ilk kez yaşadıklarını anlattı.
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Ünlü çiftin boşanma davalarının velayet ve mal paylaşımı sebebiyle yıllarca sürmesi esnasında Pitt, tedavi gördüğünü itiraf etti.
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New York Times gazetesine röportaj veren 55 yaşındaki yakışıklı aktör, Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için Adsız Alkolikler Derneği'ne üye olduğunu anlattı.
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Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için Adsız Alkolikler Derneği'ne üye olduğunu ifade eden Pitt, şu ifadeleri kullandı:
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