Brad Pitt 29 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı! 'Öpüşüyorlardı çok ilgiliydi'
56 yaşındaki Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük olan 27 yaşındaki Alman model Nicole Poturalski ile görüntülendi.
Brad Pitt, Fransa'nın Le Castellet Havaaalanı'nda Alman model Nicole Poturalski ile birlikte görüntülendi. 56 yaşındaki aktörün özel jetiyle ABD'den Fransa'nın Charles de Gaulle Havaalanı'na gittiği, oradan da küçük havaalanı Le Castellet'e geçtiği öğrenildi.
Pitt'in, Los Angeles'tan Paris'e giderek Poturalski'yi alıp Fransa'nın güneyine gittiği öğrenildi. Ünlü aktörün, 2011 yılında eski eşi Angelina Jolie ile birlikte 67 milyon dolara satın aldığı Miraval Şatosu'nda kaldığı düşünülüyor.OK! dergisine konuşan görgü tanıkları, ikilinin jete binerken 'aşık gençler' gibi göründüklerini söyledi. Tanıklardan biri, "Öpüşüyorlardı ve Brad kadına karşı çok ilgiliydi" dedi.
Öte yandan 4 yıl önce ayrılan ve geçen sene tamamen aralarındaki bağı koparan Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisi, bir türlü uzlaşamadıkları velayet konusunda anlaşma sağlayınca sürekli gerilimli olan ilişkileri de ayrılmalarından bu yana ilk kez düzeldi.
Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuklarının velayet planı üzerinde anlaştıktan sonra ilişkilerini düzeltti. Daily Mail'in haberine göre, 2016 yılında ayrılan ve resmi olarak geçen yıl boşanan çift, çocukları Maddox Pax, Zahara, Shiloh ikizler Knox ve Vivienne'in velayet sorununu çözmelerinin ardından ilişkilerini daha iyi bir yola soktu.