Brad Pitt 29 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı! 'Öpüşüyorlardı çok ilgiliydi'

Öte yandan 4 yıl önce ayrılan ve geçen sene tamamen aralarındaki bağı koparan Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisi, bir türlü uzlaşamadıkları velayet konusunda anlaşma sağlayınca sürekli gerilimli olan ilişkileri de ayrılmalarından bu yana ilk kez düzeldi.