Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin yol açtığı tahribatın büyüklüğü, drone ile yapılan çekimlerde görüntülendi.
Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketi yaşandı.
16
29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Selin en şiddetli halini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde AFAD'ın yayınladığı son verilere göre 29 kişi hayatını kaybetti.
26
Sel, Bozkurt'u adeta yuttu. İlçede binalar, köprüler yıkıldı, yollar çöktü, araçlar sürüklendi.
36
İlçede sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
46