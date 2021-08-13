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Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin yol açtığı tahribatın büyüklüğü, drone ile yapılan çekimlerde görüntülendi.

Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketi yaşandı.

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Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Selin en şiddetli halini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde AFAD'ın yayınladığı son verilere göre 29 kişi hayatını kaybetti.

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Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Sel, Bozkurt'u adeta yuttu. İlçede binalar, köprüler yıkıldı, yollar çöktü, araçlar sürüklendi.

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Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

İlçede sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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