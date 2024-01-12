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Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli gelişme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını belirterek, "Füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip, Hava Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.

Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli gelişme

Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan ve Füzelerin Düşük Ölçekli İlk Üretimi ve F-16 PO-III uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak IDEF 23'te gerçekleştirilen tören ile seri üretim sözleşmesi imzalanan GÖKTUĞ Projesi kapsamında önemli bir aşama daha kat edildiğini bildiren Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını kaydetti.

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Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli gelişme

Görgün, gerçekleşen doğrulama testi kapsamında şu değerlendirmelerde bulundu: "Artık füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip, Hava Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Gök vatanın güvenliği savunma sanayiimize emanet."

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Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli gelişme

GÖKTUĞ Projesi

GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda, MSB ARGE ile TÜBİTAK SAGE arasında 14 Aralık 2012'de imzalanmış, Kasım 2016'da ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına devredilmişti.

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Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli gelişme

Mevcut GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi çerçevesinde, Görüş İçi (BOZDOĞAN-GİF) ve Görüş Ötesi (GÖKDOĞAN-GÖF) olmak üzere F-16 PO-I uçakları için iki farklı konfigürasyonda füzenin tasarım ve geliştirmesinin gerçekleştirilmesi, kalifikasyonun tamamlanması ve prototiplerinin teslimatı planlanıyor.

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