Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli gelişme

Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan ve Füzelerin Düşük Ölçekli İlk Üretimi ve F-16 PO-III uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak IDEF 23'te gerçekleştirilen tören ile seri üretim sözleşmesi imzalanan GÖKTUĞ Projesi kapsamında önemli bir aşama daha kat edildiğini bildiren Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını kaydetti.