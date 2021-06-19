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Bozcaada'da müsilaj görüldü! Adalılar bu görüntüye kahroldu!

Bozcaada'da müsilaj görüldü! Adalılar bu görüntüye kahroldu!

Çanakkale Boğazı'nın incisi Bozcaada'da görülen müsilaj görüntülü adalıları üzüntüye boğdu.

Bozcaada'da müsilaj görüldü! Adalılar bu görüntüye kahroldu!

Çanakkale Boğazı’nda bir süredir yoğun şekilde görülen müsilaj, geçtiğimiz günlerde az miktarda da olsa Kuzey Ege’ye kadar ulaşmıştı. İki gündür lodos esen hava nedeniyle Bozcaada’da balıkçı barınağı ve limanın içi büyük ölçüde müsilajla doldu. Ortaya çıkan görüntü, turizm cennetinde endişe yarattı.

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Bozcaada'da müsilaj görüldü! Adalılar bu görüntüye kahroldu!

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda aylardır bitmek bilmeyen müsilaj kabusu son günlerde Kuzey Ege’deki turizm cenneti Bozcaada’yı da tehdit etmeye başladı. 

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Bozcaada'da müsilaj görüldü! Adalılar bu görüntüye kahroldu!

Kısa süre önce oyuncu Ata Demirer’in çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, müsilajın Kuzey Ege’ye kadar ulaştığını ortaya koymuştu. 

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Bozcaada'da müsilaj görüldü! Adalılar bu görüntüye kahroldu!

Ancak son birkaç gündür lodosun hakim olduğu Bozcaada’da balıkçı barınağı ile liman içerisinde müsilaj daha yoğun bir şekilde görünmeye başladı. 

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