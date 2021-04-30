Boyun ağrısı neden olur nasıl geçer bu 6 öneriye dikkat!

Yayılan ağrı: Ağrı, sinir boyunca boyundan omuzlara ve kollara yayılabilir. Yoğunluk değişebilir ve yanma şeklinde hissedilebilir.

Karıncalanma, uyuşma veya halsizlik: Bu hisler boyundan öteye geçip omuz, kol veya parmaklara yayılabilir. Ağrı, iğnelenme olarak tanımlanır. Tipik olarak sadece bir kolda hissedilir.

Eşyaları kavrama veya kaldırma ile ilgili sorunlar: Bu durum parmaklarda karıncalanma, uyuşma veya zayıflık varsa oluşabilir.

Baş ağrısı: Bazen boyundaki gerilme, başa bağlı kasları ve sinirleri de etkileyebilir. Böyle durumlarda gerilim tipi baş ağrısı veya oksipital nevralji oluşabilir.