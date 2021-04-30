Boyun ağrısı neden olur nasıl geçer bu 6 öneriye dikkat!
Boyun ağrıları her yaştan insanı etkileyebiliyor. Yaşamı olumsuz yönde etkileyen boyun ağrılarından kurtulmak için derlediğimiz 6 öneriye göz atın!
Boyun ağrıları birçok farklı nedene bağlı olarak oluşabilir. Bunlardan bazıları bilgisayar ekranına bakma, telefon ile fazla vakit geçirme gibi duruş bozukluklarına bağlıyken; bazıları da altta yatan farklı bir tıbbi rahatsızlık sonrası gelişir. İşte boyun ağrısı nedenleri ve çözüm önerileri...
Boyun ağrısı belirtileri:
Boyun ağrısı ile ilişkili yaygın semptomlar, genellikle aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını içerir:
Boyun tutulması: Özellikle başı bir yandan diğerine çevirmeye çalışırken veya boynu hareket ettirirken ağrı ve zorluk hissedilir.
Keskin ağrı: Bu belirti, tek bir noktada lokalize ağrı olarak hissedilebilir. Bu tür ağrı, çoğu zaman boynun alt kısımlarında görülür.
Genel ağrı: Ağrı çoğunlukla boynun bir yerinde veya bölgesindedir. Keskin olmayan, sürekli ve hafif bir ağrı olarak tanımlanır.
Yayılan ağrı: Ağrı, sinir boyunca boyundan omuzlara ve kollara yayılabilir. Yoğunluk değişebilir ve yanma şeklinde hissedilebilir.
Karıncalanma, uyuşma veya halsizlik: Bu hisler boyundan öteye geçip omuz, kol veya parmaklara yayılabilir. Ağrı, iğnelenme olarak tanımlanır. Tipik olarak sadece bir kolda hissedilir.
Eşyaları kavrama veya kaldırma ile ilgili sorunlar: Bu durum parmaklarda karıncalanma, uyuşma veya zayıflık varsa oluşabilir.
Baş ağrısı: Bazen boyundaki gerilme, başa bağlı kasları ve sinirleri de etkileyebilir. Böyle durumlarda gerilim tipi baş ağrısı veya oksipital nevralji oluşabilir.
Boyun ağrısı nasıl geçer?
Dinlenme: Boyun gerginlikleri ve burkulmaların çoğunda, birkaç gün boyunca dinlenmek, kaslara ve tendonlara kendiliğinden iyileşmek için gerekli süreyi sağlar. Daha fazla ağrıya neden olan yorucu faaliyetlerden veya hareketlerden kaçınmak için dikkatli olmak önemlidir.