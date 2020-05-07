Böylesini tatmadınız bol sütlü Ramazan tatlısı "binbir gece" tarifi!
Binbir gece tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte çok az malzemeyle hazırlanan bu enfes Ramazan tatlısının yapılış aşaması.
Sütü çok fazla tüketemiyorsanız dolabınızda bulunan sütünüzü bu nefis binbir gece tatlısıyla taçlandırabilirsiniz. İşte bol sütlü olarak yapılan, yedikçe yemek isteyeceğiniz binbir gece tatlısı tarifi.Her evde bulunan malzemelerle hazırlanan oldukça pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu tatlıya özellikle sütlü tatlı sevenler bayılacak. Binbir gece tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte çok az malzemeyle hazırlanan bu enfes tatlının yapılış aşaması.
Malzemeler
1 çay bardağı keçiboynuzu pekmezi,
3 yemek kaşığı un,
3 su bardağı su,
3 su bardağı süt,
1 su bardağı toz şeker,
1 yemek kaşığı un (tepeleme),
1 yemek kaşığı mısır nişastası
Küçük bir tencerede; pekmez, un ve suyu güzelce karıştırın ve pürüzsüz bir kıvam alana dek bir el çırpıcısı ile çırpın.
Başka bir tencerede süt, toz şeker, un ve mısır nişastasını karıştırın ve yine aynı şekilde, pürüzsüz bir kıvam alana dek bir el çırpıcısı ile çırpın.