Böylesini tatmadınız bol sütlü Ramazan tatlısı "binbir gece" tarifi!

Sütü çok fazla tüketemiyorsanız dolabınızda bulunan sütünüzü bu nefis binbir gece tatlısıyla taçlandırabilirsiniz. İşte bol sütlü olarak yapılan, yedikçe yemek isteyeceğiniz binbir gece tatlısı tarifi.Her evde bulunan malzemelerle hazırlanan oldukça pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu tatlıya özellikle sütlü tatlı sevenler bayılacak. Binbir gece tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte çok az malzemeyle hazırlanan bu enfes tatlının yapılış aşaması.