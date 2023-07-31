Böylesini daha önce duymadınız! Dünyanın dört bir yanından toplanan kadın saçları müzede sergileniyor
2015 yılında sanatçı Yasemin Güzel tarafından başlatılan projeyle anadolunun ve dünyanın her tarafından toplanan 5 binin üzerinde kadın saçları müzede sergileniyor.
Sanatçı Yasemin Güzel tarafından 2015 yılında başlatılan proje; 5 binin üzerinde dünyanın her tarafından toplanan kadın hikayeleri ve saçlarından oluşuyor. Müze’nin harman şenliği çerçevesinde gerçekleştirilen ve buğday tarlasına yerleştirilmiş olan bir kafes ve kadın saçlarından oluşturulmuş kafesteki kuşlar, bereketin softalara akışının simgesi harman da, gökyüzünün sonsuzluğu ile buluşturularak 8 yıldan bu yana devam eden proje tamamlanmış olacak. Sanatçı Güzel daha önceki sergilerinde yerleştirmiş olduğu bağış kutularında, hayatın zorluklarını göğüslemiş olan kadınların saçlarını ve hikayelerini toplayarak ‘’Saçtan Hikayeler’’ serisini tamamladı.
Enstelasyona yerleştirilen kuşlar, bağışta bulunan kadınları ve hikayelerini temsil etmekte olup. Yasemin Güzel’in kavramsal sanatı; kadını hak ettiği bir dünya ile buluşmasını simgeliyor.
“Sanatımı kadınlara değer verilen topraklara getirdim” Sanatçı Güzel, eserinin Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde sergilenmesinin sebebini şu şekilde açıkladı:
“Şubat 2022’de Bir Sahiplenme Hikayesi Belgeseli galasına katılarak, Bayburt’u ve dünyaya mal olmuş bu güzel müzeyi tanıdım. Müzenin misyonu ile projemin örtüşmesi beni çok heyecanlandırdı. İstedim ki; ülkemizin kadim topraklarından tüm insanlığa mesajım ulaşsın."
"Kadın’ın “ana” olduğu Anadolu’dan sesleneyim. Anadolu’da kadın olmak, bütün zorluklara karşı gelerek, ailenin en güçlü bireyi olmak demektir. Bayburt’un çok özgün bir geleneği olan ve her köy evinde bulunan “Gelin Direği” beni çok etkiledi ve çalışmamın finalini burada yapmaya karar verdim. Damat evine ayak basan gelin; bu direğin önünde misafir ediliyor ve ona “Bu evin direği artık sensin” denilmiş oluyor. Anadolu’nun kültür derinliğini görünür kılmakta gösterdiği olağanüstü başarılar ile uluslararası alanda ödüller ile taçlanmış bir müzede çalışmamı tamamlamak istedim.
Saçtan Hikayeler serim; Anadolu’dan paylaşılan hikayelerle başladı. Şimdiki arzum artık bu hikayelerin son bulması. “Hasat Zamanı” işte bu sonu temsil ediyor. Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin her yıl düzenlediği; paylaşmayı, birlikte üretmeyi, geride kalanın elinden tutmayı ve bereketi temsil eden “harman” çalışmamın finali için çok güzel mekan oldu. Dertlerini, çilelerini, sevdalarını, hasretlerini benimle paylaşan ve sırlarını bana emanet eden binlerce kadının yükünü omuzlarımda taşıyorum. İsimleri saklı tutarak bu hikayeleri kitaplaştırma çalışmam devam ediyor. Şimdi kafeste tuttuğum bu hikayaleri, harmanda yele veriyor ve sonsuzluğa uğurluyorum. Diliyorum ki; tüm kadınlarımız hak ettikleri güzellikler ile buluşurlar ve bu saçlar artık paylaşılmak istenmeyen çilelerin değil, kuşlar kadar özgür mutlulukların simgeleri olurlar.”
Müze Kurucusu Kenan Yavuz ise, “Bu yıl başlattığımız sanatçı ağırlama programımız çerçevesinde iki proje gerçekleştiriyoruz. Bu manada Saçtan Hikayeler/Hasat Zamanı ve Eleğin Hafızası projeleri. Her iki projemizde Anadolu kadınının emeğini, fedakarlığını ve sevdasını anlatıyor. Kültür ve sanat etkinliklerinin Anadolu’nun her köşesine yayılması gerekiyor. Müze olarak bu amaca katkı koymaya gayret ediyoruz.” dedi.