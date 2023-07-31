Böylesini daha önce duymadınız! Dünyanın dört bir yanından toplanan kadın saçları müzede sergileniyor

"Kadın’ın “ana” olduğu Anadolu’dan sesleneyim. Anadolu’da kadın olmak, bütün zorluklara karşı gelerek, ailenin en güçlü bireyi olmak demektir. Bayburt’un çok özgün bir geleneği olan ve her köy evinde bulunan “Gelin Direği” beni çok etkiledi ve çalışmamın finalini burada yapmaya karar verdim. Damat evine ayak basan gelin; bu direğin önünde misafir ediliyor ve ona “Bu evin direği artık sensin” denilmiş oluyor. Anadolu’nun kültür derinliğini görünür kılmakta gösterdiği olağanüstü başarılar ile uluslararası alanda ödüller ile taçlanmış bir müzede çalışmamı tamamlamak istedim.

Saçtan Hikayeler serim; Anadolu’dan paylaşılan hikayelerle başladı. Şimdiki arzum artık bu hikayelerin son bulması. “Hasat Zamanı” işte bu sonu temsil ediyor. Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin her yıl düzenlediği; paylaşmayı, birlikte üretmeyi, geride kalanın elinden tutmayı ve bereketi temsil eden “harman” çalışmamın finali için çok güzel mekan oldu. Dertlerini, çilelerini, sevdalarını, hasretlerini benimle paylaşan ve sırlarını bana emanet eden binlerce kadının yükünü omuzlarımda taşıyorum. İsimleri saklı tutarak bu hikayeleri kitaplaştırma çalışmam devam ediyor. Şimdi kafeste tuttuğum bu hikayaleri, harmanda yele veriyor ve sonsuzluğa uğurluyorum. Diliyorum ki; tüm kadınlarımız hak ettikleri güzellikler ile buluşurlar ve bu saçlar artık paylaşılmak istenmeyen çilelerin değil, kuşlar kadar özgür mutlulukların simgeleri olurlar.”