Böylesi Survivor'da ilk kez oldu! Nisa'yı gören şaştı kaldı: Konseyde sinirler gerildi: Ceremesini çekiyoruz
TV8'de yayınlanan Survivor'da dün akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununun ardından dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu.
Survivor 2022 All Star 116’ncı yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı dün akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.
Güç ve dengenin önemli olduğu oyun öncesi kazanan takımın ayrıca iletişim ödülünden de yararlanacağı açıklandı. Her oyunda olduğu gibi yine ilk olarak kadın yarışmacılar parkura geldi.
Oyunu sunmak için seremoniye gelen Murat Ceylan, yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı'nın uyuduğunu fark etti.
Nisa'nın uykuya daldığını gören Murat Ceylan “Nisa bugün uykusunu alamadı herhalde” dedi.