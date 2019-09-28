Böylesi ilk kez oluyor! Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman'a büyük jest

Yaman, 16 Ekim’de ise Cannes’a davetli olduğunu açıkladı.Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Gold Film’in sahibi Faruk Turgut ile birlikte Cannes’a gideceğini söyleyen Can Yaman, bir binaya dizinin afişinin değil kendi resminin olduğu bir afişin asılacağı bilgisini verdi.