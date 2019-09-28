Böylesi ilk kez oluyor! Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman'a büyük jest
29 yaşındaki sevilen oyuncu Can Yaman basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fransa'da kendisi için büyük bir jest yapıldığını açıkladı.
Dolunay ve Erkenci Kuş dizileri sonrasında yurt dışındaki hayran kitlesini artıran, birçok yapımcının ve firmanın dikkatlerini çeken ünlü oyuncu Can Yaman’dan müthiş bir gelişmenin haberini verdi.
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Can Yaman, Ekim ayında yapacağı İtalya ve Cannes seyahatlerinden bahsetti. 11 Ekim itibari ile İtalya’ya gidecek olan Yaman, 15 Ekim’e kadar da bu ülkede kalacak.
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Bir televizyon programına katılacak olan Yaman, ayrıca bir de dergi kapak çekiminde yer alacak.
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Yaman, 16 Ekim’de ise Cannes’a davetli olduğunu açıkladı.Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Gold Film’in sahibi Faruk Turgut ile birlikte Cannes’a gideceğini söyleyen Can Yaman, bir binaya dizinin afişinin değil kendi resminin olduğu bir afişin asılacağı bilgisini verdi.
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