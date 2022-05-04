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Böylesi ilk kez oldu bayramda hayatlarının şokunu yaşadılar! Gülşen Gülben Ergen Bülent Ersoy hüsrana uğradı

Böylesi ilk kez oldu bayramda hayatlarının şokunu yaşadılar! Gülşen Gülben Ergen Bülent Ersoy hüsrana uğradı

Ateş pahası fiyatlarla Ramazan Bayramı'nda konser vermeye hazırlanan ünlü isimler, bu bayramda hüsrana uğradılar.

Böylesi ilk kez oldu bayramda hayatlarının şokunu yaşadılar! Gülşen Gülben Ergen Bülent Ersoy hüsrana uğradı

Pandemi ile mücadeleyle geçen 2 yılın ardından, özgür hayatlarına biraz daha yaklaşan gezginler, Ramazan Bayramı'nı değerlendirdi. Bayramı tatille geçiren kişilere, sektörden rezervasyonsuz yola çıkılmaması için uyarı geldi.

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Böylesi ilk kez oldu bayramda hayatlarının şokunu yaşadılar! Gülşen Gülben Ergen Bülent Ersoy hüsrana uğradı

Bu bağlamda hemen hemen her otel, bünyesince bayram programları düzenledi.

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Böylesi ilk kez oldu bayramda hayatlarının şokunu yaşadılar! Gülşen Gülben Ergen Bülent Ersoy hüsrana uğradı

Otellerde konser vermeye hazırlanan ünlü isimlerin dudak uçuklatan bilet ücretleri ise geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

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Böylesi ilk kez oldu bayramda hayatlarının şokunu yaşadılar! Gülşen Gülben Ergen Bülent Ersoy hüsrana uğradı

Hem tatil yapıp hem konsere katılmak isteyen kişilere Ebru Gündeş konseri 12 bin ile 30 bin arasında bir fiyata patlıyor. 

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