Böylesi ilk kez oldu bayramda hayatlarının şokunu yaşadılar! Gülşen Gülben Ergen Bülent Ersoy hüsrana uğradı
Ateş pahası fiyatlarla Ramazan Bayramı'nda konser vermeye hazırlanan ünlü isimler, bu bayramda hüsrana uğradılar.
Pandemi ile mücadeleyle geçen 2 yılın ardından, özgür hayatlarına biraz daha yaklaşan gezginler, Ramazan Bayramı'nı değerlendirdi. Bayramı tatille geçiren kişilere, sektörden rezervasyonsuz yola çıkılmaması için uyarı geldi.
Bu bağlamda hemen hemen her otel, bünyesince bayram programları düzenledi.
Otellerde konser vermeye hazırlanan ünlü isimlerin dudak uçuklatan bilet ücretleri ise geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.
Hem tatil yapıp hem konsere katılmak isteyen kişilere Ebru Gündeş konseri 12 bin ile 30 bin arasında bir fiyata patlıyor.