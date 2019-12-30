Böylesi görülmedi! Mağarasına 2 milyon TL verdilerde satmadı
NEVŞEHİR'de, 40 odalı, 800 metrekarelik mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'den satışa çıkarıldı. Mağara eve 2 milyon TL teklif edildi ancak sahibi yine de satmadı.
Nevşehir'in kaya ev ve mağaralarıyla ünlü Ürgüp ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde satışa çıkarılan mağara ev, büyük ilgi gördü.
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Bilinen bir emlak sitesinden '2 milyon 750 bin TL'ye satılık kaya ev' başlığıyla yayımlanan ilanda 5 katlı olduğu belirtilen kaya evin, 800 metrekare alana kurulu olduğu kaydedildi.
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Tamamen doğal evin 40 odası bulunduğu aktarıldı. Evin geçmişte Rumlar ve Ermenilerce kullanıldığı belirtilen ilanda, odaların kapısının ise oyma yuvarlak taşlardan yapıldığı kaydedildi.
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Dev taşların itilerek girişin kapatıldığı, odaların dışarıdan gelecek tehditlere karşı korunduğu da vurgulandı.
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