Böylesi daha önce yapılmadı! Türkiye'de ve dünyada ilk: Edirne'de 70 yıl önce kapatılmıştı
EDİRNE'de Tunca Nehri kıyısındaki, 70 yıldır atıl durumda bulunan tarihi Kasımpaşa Camisi için dünyada bir ilke imza atılacak.
Osmanlı İmparatorluğu'nda Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid döneminde vezirlik yapan Kasımpaşa tarafından Edirne'de Tunca Nehri kenarında yaptırılan 5,5 asırlık Kasımpaşa Camisi, nehirde yaşanan su taşkınları nedeniyle yaklaşık 70 yıl önce ibadete kapatıldı.
Zamanla minaresi yıkılan ve duvarlarında çatlaklar oluşan cami, bölgede daha önce bulunan yalılar ve diğer yapıların da yıkılmasıyla kaderine terk edildi.
Camiyle ilgili 2016 yılında proje çalışması başlatan ve zemin etüdü yapan Vakıflar Bölge Müdürlüğü, son olarak Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'ndan da proje onaylarını alarak restore çalışmalarına hazırlanmaya başladı.
Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, Türkiye'de ve dünyada ilk defa bir caminin, yapılacak uygulamayla yerinden 3 metre yükseltilip restore edileceğini söyledi.