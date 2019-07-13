Böyledir baba yüreği kanlar içinde olduğu halde kimseye ‘canım yanıyor’ diyemedi

112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Her tarafı kanlar içinde olan yaralılardan Y.E. evdekilerin üzülmemesi için 112 Acil Servis ekipleri kendisine müdahale ederken telefonla yakınlarını arayıp iyi olduğunu canının yanmadığını söyledi.



