Böyle minare mi olur! Minarenin tepesini 'semaver'e çevirip musluk taktılar 35 yılda bitirildi
GİRESUN'un Eynesil ilçesindeki Yeşil Cami’nin 4.5 yılda inşa edilen minaresinin ‘semaver’ şeklinde yapılması ve üzerine de kocaman semaver musluğu takılması tartışmalara yol açtı. Minare görenlere "Musluk takılmasa iyiymiş" dedirtiyor. Caminin cam işlemelerinde de semaver şekillerine yer verilmesi dikkat çekti.
Giresun’da yapımı 35 yıldır devam eden Yeşil Cami’nin semaver şeklindeki minaresi 4,5 yılda tamamlandı. Eynesil ilçesinde temeli 1987’de atılan Yeşil Cami, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek inşa ediliyor.
İç kısmının tamamlanmasının ardından 2012 yılında ibadete açılan caminin inşasında doğal taş dışında başka malzeme, süslemelerde ise boya kullanılmıyor.
Caminin, taşların tek tek işlenmesiyle 4,5 yılda yapılan “semaver” şeklindeki minaresi ise dikkati çekiyor.
Milim milim işlendi!
Ecdada layık bir eser ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, taşları milim milim işleyerek camiyi inşa ettiklerini, bu nedenle inşaatın 35 yıldır devam ettiğini dile getirdi.