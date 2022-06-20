Böyle minare mi olur! Minarenin tepesini 'semaver'e çevirip musluk taktılar 35 yılda bitirildi

Milim milim işlendi!

Ecdada layık bir eser ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, taşları milim milim işleyerek camiyi inşa ettiklerini, bu nedenle inşaatın 35 yıldır devam ettiğini dile getirdi.