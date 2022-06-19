Böyle düğün arabası görmediniz! Damadın hayaliydi gerçek oldu
KOCAELİ'de halk otobüsü şoförü olan damat otobüsü gelin arabası yapma hayalini kendi düğününde yaptı. Gelin arabası olarak otobüsü kullandı. Eşini kıramayan ve isteğini kabul eden gelin "Bizim içinde farklı bir durum oldu. Mutluyuz." dedi.
Kocaeli'de damat Hüsnü Tan sahibi olduğu halk otobüsünü yıllardır hayal ettiği gibi kendi düğününde gelin arabası yaptı. çiftin gelin arabası şehirde renki görüntüler oluşturdu.
Kocaeli'de yaşayan Hüsnü Tan, şoförü olduğu halk otobüsünü gelin arabası yapma hayalini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü.
Hüsnü Tan, süslediği otobüsle gelini evinden alarak, şehir turu yaptı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, şehir turunun ardından düğün salonuna gitti.
Yaklaşık 15 yıldır şoförlük yaptığını söyleyen Tan, "Düğünümde böyle bir şey yapma hayalim vardı. Bu hayalimi eşime anlattım, kendisi de kabul etti. Otobüsümü süsledim ve gelini almaya geldim. Farklılık olmasını istedim" dedi.