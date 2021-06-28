Böyle çiftlik görülmedi Erdoğan'ın çağrısıyla Elazığ'da kurdu üretimi 100 kat artırdı
Edip Yıldırım, Almanya'dan memleketi Elazığ'a dönüp kaz çiftliği kurdu. Uzun yıllar gurbette inşaat sektöründe çalışan Yıldırım, devlet desteğiyle üretimini 4 yılda 100 kat artırdı. İşte benzeri az, modern kaz çiftliği...
Kovancılar ilçesi Tepebağ köyünden 1992'de Almanya'ya giderek 25 yıl inşaat sektöründe çalışan 3 çocuk babası 48 yaşındaki Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere "Türkiye'de yatırım yapmaları" çağrısında bulunması üzerine 4 yıl önce memleketine dönüp, son teknoloji kuluçkahane ile kaz çiftliği kurdu.
Yüksek kapasiteli bir kuluçkahane kurmasına rağmen ilk yıl deneme amaçlı 1500 kaz yavrusu yetiştiren Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hibe desteğiyle üretimini artırdı.
Yıldırım, çiftliğini yılda 150 bin yavru kaz üretimi yapan entegre bir tesis haline getirdi.
Tesiste üretilen kaz yavruları, bu yıl uygulamaya konulan "sözleşmeli üretim modeli" kapsamında, bölgede kaz yetiştiriciliği yapmak isteyen anlaşmalı çiftlik sahiplerine veriliyor.