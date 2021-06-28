BIST 1.376
DOLAR 8,74
EURO 10,42
ALTIN 499,03

Böyle çiftlik görülmedi Erdoğan'ın çağrısıyla Elazığ'da kurdu üretimi 100 kat artırdı

Böyle çiftlik görülmedi Erdoğan'ın çağrısıyla Elazığ'da kurdu üretimi 100 kat artırdı

Edip Yıldırım, Almanya'dan memleketi Elazığ'a dönüp kaz çiftliği kurdu. Uzun yıllar gurbette inşaat sektöründe çalışan Yıldırım, devlet desteğiyle üretimini 4 yılda 100 kat artırdı. İşte benzeri az, modern kaz çiftliği...

Böyle çiftlik görülmedi Erdoğan'ın çağrısıyla Elazığ'da kurdu üretimi 100 kat artırdı

Kovancılar ilçesi Tepebağ köyünden 1992'de Almanya'ya giderek 25 yıl inşaat sektöründe çalışan 3 çocuk babası 48 yaşındaki Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere "Türkiye'de yatırım yapmaları" çağrısında bulunması üzerine 4 yıl önce memleketine dönüp, son teknoloji kuluçkahane ile kaz çiftliği kurdu.

124
Böyle çiftlik görülmedi Erdoğan'ın çağrısıyla Elazığ'da kurdu üretimi 100 kat artırdı

Yüksek kapasiteli bir kuluçkahane kurmasına rağmen ilk yıl deneme amaçlı 1500 kaz yavrusu yetiştiren Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hibe desteğiyle üretimini artırdı. 

224
Böyle çiftlik görülmedi Erdoğan'ın çağrısıyla Elazığ'da kurdu üretimi 100 kat artırdı

Yıldırım, çiftliğini yılda 150 bin yavru kaz üretimi yapan entegre bir tesis haline getirdi.

324
Böyle çiftlik görülmedi Erdoğan'ın çağrısıyla Elazığ'da kurdu üretimi 100 kat artırdı

Tesiste üretilen kaz yavruları, bu yıl uygulamaya konulan "sözleşmeli üretim modeli" kapsamında, bölgede kaz yetiştiriciliği yapmak isteyen anlaşmalı çiftlik sahiplerine veriliyor.

424