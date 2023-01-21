Böyle canilik duymadınız! Yangın çıkardı anneannesi ve teyzesini eve kilitledi

7 katlı apartmanın 6. katında çıkan yangını meğer Okan Altay çıkarmış. Altay, anneannesi Hülya Çetinkaya'nın evine gelip, tartışmaya başladı. Anneanne ve torunu arasındaki tartışmayı duyan, üst katta oturan, Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan da telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra annesi ile yeğeni Altay'ın dairesine indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.