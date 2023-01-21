Böyle canilik duymadınız! Yangın çıkardı anneannesi ve teyzesini eve kilitledi
Antalya'da yanan apartmanın 28 yaşındaki gencin çıkardığı ortaya çıktı. Bu da yetmedi, cani genç bir de anneannesi ve teyzesini yangının ortasında bırakıp üzerlerine kapıyı kilitledi. İşte her bir satırı korkunç olayın detayları....
Antalya'da bir apartman dairesinde 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin anne kız olduğu ortaya çıktı. Asıl korkunç olay ise 28 yaşındaki Okan Altay isimli gencin yaptıklarıydı.
7 katlı apartmanın 6. katında çıkan yangını meğer Okan Altay çıkarmış. Altay, anneannesi Hülya Çetinkaya'nın evine gelip, tartışmaya başladı. Anneanne ve torunu arasındaki tartışmayı duyan, üst katta oturan, Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan da telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra annesi ile yeğeni Altay'ın dairesine indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında, evde yangın başladı. Alevlerin üst kata sıçradığı anlarda, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan incelemede ise 2 kadının cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay de hastaneye götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedenler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı.