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'Böyle bir his yaşamadım' deyip kanser olan Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy itiraf etti

'Böyle bir his yaşamadım' deyip kanser olan Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy itiraf etti

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan karakterini canlandıran genç oyuncu Boğaz Aksoy'un 'böyle bir his yaşamadım' deyip paylaştığı gönderi olay oldu.

'Böyle bir his yaşamadım' deyip kanser olan Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy itiraf etti

Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da Volkan Komiser karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı.

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'Böyle bir his yaşamadım' deyip kanser olan Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy itiraf etti

Aksoy kötü haberi "Sevgili dostlarım, ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım." sözleriyle duyurmuştu.

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'Böyle bir his yaşamadım' deyip kanser olan Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy itiraf etti

 Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

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'Böyle bir his yaşamadım' deyip kanser olan Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy itiraf etti

Kemoterapi aldığı aldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Aksoy, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

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