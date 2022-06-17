Böyle bir değişim yok! Pembe saçlı Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı

Fenomen Delvin'le yaşadığı aşkla gündem olan, şampuan reklamıyla kameraların karşısına geçen A Milli Takımı Voleybol oyuncusu Ebrar Karakurt'un ortaya çıkan yıllar önceki hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Büyük bir değişim yaşadığı fark edilen Karakurt'un fotoğraflarında şimdiye göre daha kilolu olduğu göze çarpıyor! Milli voleybolcu'nun şimdiki pembe saçlarının aksine öncesinde koyu saçlı olduğu da dikkatlerden kaçmıyor..