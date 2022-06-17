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Böyle bir değişim yok! Pembe saçlı Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı

Böyle bir değişim yok! Pembe saçlı Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı

Şampuan reklamıyla kameralarla tanışan, özel hayatıyla sık sık gündem olan, A Milli Takımı Voleybol oyuncusu Ebrar Karakurt'un ortaya çıkan yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı! Büyük bir değişim yaşadığı görülen Karakurt'un fotoğraflarında şimdiye göre daha kilolu olduğu göze çarpıyor!

Böyle bir değişim yok! Pembe saçlı Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı

Fenomen Delvin'le yaşadığı aşkla gündem olan, şampuan reklamıyla kameraların karşısına geçen A Milli Takımı Voleybol oyuncusu Ebrar Karakurt'un ortaya çıkan yıllar önceki hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Büyük bir değişim yaşadığı fark edilen Karakurt'un fotoğraflarında şimdiye göre daha kilolu olduğu göze çarpıyor! Milli voleybolcu'nun şimdiki pembe saçlarının aksine öncesinde koyu saçlı olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.. 

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Böyle bir değişim yok! Pembe saçlı Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı

Yıllar önceki hali ortaya çıktı

Kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali ortaya çıktı. 

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Böyle bir değişim yok! Pembe saçlı Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı

Karakurt'un değişimi sosyal medyayı salladı

Önce İmge daha sonra ise fenomen Delvin'le yaşadığı aşk nedeniyle gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali ortaya çıktı. Karakurt'un büyük bir değişim yaşadığı görüldü.

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Böyle bir değişim yok! Pembe saçlı Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin yenilgisi gündem oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında Türkiye, Brezilya karşısında sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Türkiye'nin yenilgisiyle ilgili sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

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