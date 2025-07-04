Böyle aymazlık görülmedi! Ciğerlerimiz yanarken fenomen isimden şok eden kareler...
Türkiye’nin ciğerleri yanarken devam eden orman yangınları mücadele sürerken, bir sosyal medya fenomeninin yangın alanı önünde poz vermesi büyük tepki çekti. Fenomenin açıklamaları ise tepkileri daha da artırdı.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündeme oturdu. Bir sosyal medya fenomeni, yangın bölgesinin hemen önünde verdiği pozla tepki topladı.
Fenomen, Instagram’da paylaştığı fotoğrafa, “Bazı gün batımları gerçekten bambaşka hissediliyor, tıpkı bu an gibi” notunu düştü. Fotoğrafta, arka planda ormanlık alanlardan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Fenomenin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. X ve Instagram’da binlerce kullanıcı paylaşımı eleştirirken, birçok kişi fenomeni takipten çıktı. Olay sosyal medyada başlığıyla gündem oldu.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ AÇIKLAMASI DAHA DA KIZDIRDI
Tepkilerin ardından açıklama yapan sosyal medya fenomeni, yangını fark etmediğini öne sürerek, “Ben dumanları bulut sandım, yangın olduğunu bilmiyordum” ifadelerini kullandı.