Böyle arkadaş olmaz olsun! Kazada araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı

Cadde esnafı, otomobilde sıkışan Dalgıç'ı çıkarmak için uğraşırken, diğer yaralı, arkadaşını bırakıp, olay yerinden ayrıldı. Kimliği belirlenemeyen yaralının, kendisine engel olmak isteyenlere "Hakkımda yakalama kararı var, polis gelmeden gitmem gerek" dediği öne sürüldü. Dalgıç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.