Böyle anne olmaz olsun! Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti

Gelen fidye telefonu gerçeği ortaya çıkardı

Kayıp iki kardeşi arama çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1 hafta önce baba Halil E.’yi telefonla arayan şüpheli, “Çocuklarının yerini biliyorum. Eski eşinin bana 5 bin TL borcu var. Onu ödersen çocukları sana teslim ederim” diyerek fidye istedi. Babanın ihbarı üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda arayan numaranın konumu telefon sinyalinden tespit edildi.