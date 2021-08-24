Böyle anne mi olur! 3 yaşındaki kızına alkol içirip fotoğrafını çektirdi! Şaka amaçlıymış

“Çocuğuma resmen alkol içirdiler”

Başından geçenleri anlatan baba Ferhat K. çocuğunun halen annesiyle olduğunu ve bu olay tekrarlanma ihtimali olduğunu ifade ederek,“ Boşanmadan önce gerçekleşti bu olay. Bunun üzerine boşanma kararı aldık. Boşanma gerçekleşmeden önce o fotoğrafları sildi. Şu an 3 yaşında olan kızıma 1 yıl önce alkol içiriyorlar. Fotoğrafta görünüyor yanakları iki fotoğrafta farklı. İlk fotoğrafta inmiş olan yanaklar ikinci fotoğrafta dolgun duruyor. Çocuğuma resmen alkol içirdiler. Savcılığa suç duyurusunda bulundum halen sonuç alamadım. Çocuğum onların elinde halen bunu yaşatma imkanları var. Çocuğumun kurtarılmasını ve böyle bir ortamda büyümemesini işitiyorum” dedi.