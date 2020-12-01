Böyle anne mi olur! 1.5 yaşındaki bebeğe alkol içirip fotoğrafını paylaştı ifadesi ortaya çıktı
İSTANBUL Kartal'da 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğrafları sosyal medyada paylaşan anne Figen Ü.'nün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şaka için yapmışlarmış...
Kartalda 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğrafları sosyal medyada paylaşan anne Figen Ü.'nün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Çocuğun şikayetçi Burak B.'nin oğlu olduğunu söyleyen Figen Ü., alkol kullanmadığını öne sürerek, "Çocuğu hiçbir şekilde böyle ortamlara sokmuyorum. Sigara içilen evlere bile götürmüyorum. Bahse konu resimler temizliğe gittiğimde oğlumu bıraktığım kuzenim tarafından çekilmiştir" dedi. Figen Ü.'nun kuzeni M. A. da, "Oturduğumuz yer alkollüydü. Yemek yerken alkol aldık. Çocuk kucağımdayken espri olsun diye benim elimde rakı bardağı olan ancak kesinlikle çocuğun ağzına değdirmediğim şekilde fotoğraf çektik" dedi.
Evlilik dışı ilişkimizden oldu! Sahip çıkmadı
Kartal'da 1.5 yaşındaki oğlunun fotoğraflarının annesinin sosyal medya hesabında gören Burak B.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında anne Figen Ü.'nün polis tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi.
Anne Figen Ü. ifadesinde, çocuğunun Burak B. ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğduğunu belirterek, "Ben nikah istememe rağmen Burak nikah yapmamıştır. Bizim kavgalarımızın esas nedeni budur. Ben Burak Bey'le sadece çocuk sahibi olmak için değil, evlenmek ve yuva kurmak için birlikte oldum" dedi. Şikayetçi Burak B.'den hakaret ve şiddet gördüğünü öne süren Figen Ü., "Çocuğu ile hiçbir alakası yoktur. Ben ilgilensin diye çocuğu zorla kucağına veriyordum" dedi.
Üç aileye yumurtalıklarını vermiş
Yumurtalıklarını sattığı yönündeki iddiayı reddeden Figen Ü., "Ben sadece çocuğu olmayan bir aileye umut olmak amacı ile yumurta bağışı yaptım. Bunu iki ya da üç aileye yaptım. Bunu Kıbrıs'ta yasal yollarla yaptım. Kaçak hiçbir şey yapmadım. Ücret karşılığı yapmadım" dedi. Burak B. ile ayrıldıktan sonra iş bulamadığını, evlere, ofislere temizliğe gittiğini, bu sırada oğlunu kuzeni ve kız arkadaşlarına bıraktığını söyleyen Figen Ü., "Ben bir şekilde geçimimi sağlamak zorundaydım o yüzden güvendiğim, tanıdığım arkadaşlarıma bırakmak zorunda kaldım. Kısa bir süre korsan taksicilik yapmak zorunda kaldım" dedi.
Suçu kuzeninin üstüne attı
Alkol kullanmadığını söyleyen Figen Ü., "Ben alkol kullanmıyorum, çocuğu hiçbir şekilde böyle ortamlara sokmuyorum. Sigara içilen evlere bile götürmüyorum. Bahse konu resimler temizliğe gittiğim bir gün oğlumu teslim ettiğim kuzenim M.A.'da çekilmiştir. M.A., beni arayıp arkadaşları ile buluşacağını, oğlunu da götüreceğini söyledi. Çocuğu alacağım zaman M.A., oğlumun bahse konu fotoğraflarını gösterdi. Çok kızdım ve kavga ettik. Sadece resim çekildiklerini söyledi. Ben çocuğuma çok iyi bakmaya çalışıyorum. Beslenmesine dikkat ediyorum" dedi.