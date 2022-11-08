Boyları küçük aşkları büyük: EKPSS’de tanıştılar, aşiret düğünüyle dünya evine girdiler!
Onların boyları küçük ama aşkları büyük. Akondroplazi hastası olan Ordulu Tolga Güler ile Hakkarili Melek Turan, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavında (EKPSS) tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladılar. Daha sonra evlilik kararı alan çift Hakkari'de gerçekleştirilen görkemli bir aşiret düğünüyle dünya evine girdi.
Yaz dönemi boyunca yüzlerce düğün yapılan Hakkari’de havaların soğumasıyla düğün sezonuna ara verildi. Sezonun son düğünü ise Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavında (EKPSS) tanışan akondroplazi hastaları Melek Turan ve Tolga Güler çifti için iki gün iki gece yapıldı.
Bir kır düğünü bahçesinde yapılan düğünde, Hakkarililer halay çekerken Ordulular ise horon tepti. Renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde damadın babası Muhammed Güler ise sahneye çıkarak “Ordu’nun dereleri” şarkısını söyledi.
Duygularını ve mutluluğunu dile getiren damat Tolga Güler, “EKPSS’de tanıştık. Yuva kurmaya karar verdik. Ailelerimize durumu anlattık. Sağ olsunlar bize destek verdiler. Hakkari’de düğünümüzü yaptık. İnsanları çok sıcak. Artık akraba olduk. Düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ordu’ya gelin gitmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden gelin Melek Turan ise “Tolga Beyle EKPSS’de tanıştık. Yuva kurmaya karar verdik. Ordu’ya gelin gidiyorum İnşallah. Hakkari’de düğünümüzü yaptık.