Boyları küçük aşkları büyük: EKPSS’de tanıştılar, aşiret düğünüyle dünya evine girdiler!

Yaz dönemi boyunca yüzlerce düğün yapılan Hakkari’de havaların soğumasıyla düğün sezonuna ara verildi. Sezonun son düğünü ise Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavında (EKPSS) tanışan akondroplazi hastaları Melek Turan ve Tolga Güler çifti için iki gün iki gece yapıldı.