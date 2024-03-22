Botan Çayında 82 kilo, 175 santim uzunluğunda turna balığı yakalandı
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Batman’da balıkçı tezgahında satışa sunulan 82 kilogram ağırlığında 1 metre 75 santim uzunluğundaki dev turna balığı balıkseverlerin ilgi odağı oldu.
Siirt’te bulunan Botan Çayı’nda balıkçıların ağlarına dev turna balığı takıldı.
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Dev turna balığını güçlükle tekneye alan balıkçılar şaşkına döndü.
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Batman’a getirilen dev turna balığı balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı.
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Gördüğü ilgi karşısında sevincini gizleyemeyen balıkçı Hüseyin Altuner, tezgahta sergiledikleri dev turna balığının kilosunu 200 TL’den müşterilerine sunduğunu söyledi.
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