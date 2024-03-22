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Botan Çayında 82 kilo, 175 santim uzunluğunda turna balığı yakalandı

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Botan Çayında 82 kilo, 175 santim uzunluğunda turna balığı yakalandı

Batman’da balıkçı tezgahında satışa sunulan 82 kilogram ağırlığında 1 metre 75 santim uzunluğundaki dev turna balığı balıkseverlerin ilgi odağı oldu.

Botan Çayında 82 kilo, 175 santim uzunluğunda turna balığı yakalandı

Siirt’te bulunan Botan Çayı’nda balıkçıların ağlarına dev turna balığı takıldı.

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Botan Çayında 82 kilo, 175 santim uzunluğunda turna balığı yakalandı

Dev turna balığını güçlükle tekneye alan balıkçılar şaşkına döndü. 

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Botan Çayında 82 kilo, 175 santim uzunluğunda turna balığı yakalandı

Batman’a getirilen dev turna balığı balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı.

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Botan Çayında 82 kilo, 175 santim uzunluğunda turna balığı yakalandı

Gördüğü ilgi karşısında sevincini gizleyemeyen balıkçı Hüseyin Altuner, tezgahta sergiledikleri dev turna balığının kilosunu 200 TL’den müşterilerine sunduğunu söyledi.

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