Bosna kültürünün bir parçası olan kıymalı Boşnak böreği için malzemeleri hazırlayın. Evinizde kolayca yapabileceğiniz Boşnak böreği, çay saatlerinize çok yakışacak. Bosna Hersek'in asırlık lezzeti olan Boşnak böreğini dilerseniz patatesli de yapabilirsiniz. Ancak gerçeği kıymalı olan Boşnak böreğini bu şekilde tüketmenizi tavsiye ederiz. Peki, kıymalı Boşnak böreği nasıl yapılır? İşte kıymalı Boşnak böreği tarifi...