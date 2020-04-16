Boşnak Böreği nasıl yapılır?
Çeşit çeşit malzemeyle yapabileceğiniz Boşnak böreğinin kıymalı tarifini sizler için hazırladık! İşte çayın yanında bayılarak yiyeceğiniz meşhur Boşnak böreği tarifi!
Bosna kültürünün bir parçası olan kıymalı Boşnak böreği için malzemeleri hazırlayın. Evinizde kolayca yapabileceğiniz Boşnak böreği, çay saatlerinize çok yakışacak. Bosna Hersek'in asırlık lezzeti olan Boşnak böreğini dilerseniz patatesli de yapabilirsiniz. Ancak gerçeği kıymalı olan Boşnak böreğini bu şekilde tüketmenizi tavsiye ederiz. Peki, kıymalı Boşnak böreği nasıl yapılır? İşte kıymalı Boşnak böreği tarifi...
Kıymalı Boşnak Böreği tarifi için malzemeler:
Hamuru için;
-1 kilo un
-1 yemek kaşığı tuz
-3 su bardağı ılık su
İç malzemesi;
-500 gram yağsız kıyma
-3 adet soğan
-Sıvı yağ
-Karabiber
-Tuz
Açmak için;
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 çay bardağı sıvı yağ
Kıymalı Boşnak Böreği nasıl yapılır?
-Öncelikle hamurumuzu yapmaya başlayın.
-Un, tuz ve ılık suyu bir kaba aktarın ve güzelce yoğurun, üzerine bir bez örtüp yarım saat dinlendirin.
-Burada dikkat edilmesi gereken suyun ne çok sıcak nede soğuk olması. Suyunuz ılık olmalı ki hamurumuz güzel açılsın.
-İç harcımız için kıymayı az yağda kavurun ve pişmesine yakın küçük küçük doğradığınız soğanı da ekleyip kavurmaya devam edin.
-Karabiber ve tuz ilave edip altını kapatalım ve soğumaya bırakalım.
-Yoğurduğunuz hamur dinlendikten sonra tekrar güzelce yoğurun. (2 defa yoğurmuş olmamız lazım.)