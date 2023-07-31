Bosna Hersek'te Boşnaklar boğa güreşiyle coştu
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Cevljanovici köyünde geleneksel boğa güreşleri etkinliği yapıldı.
Batı Balkan bölgesinin en popüler etkinliklerinden birisi olarak gösterilen ve Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı.
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Bosna Hersek'te 70 yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinen boğa güreşleri etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.
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Etkinliğe katılanlar piknik yaparak, halay çekerek ve alanda kurulan lunaparkta eğlenerek zaman geçirdi.
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