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Boşluğu tespit edince bu işe başladı ihya oldu! 24 yıllık mimar yılda 60 ton mantar üretip satıyor

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Boşluğu tespit edince bu işe başladı ihya oldu! 24 yıllık mimar yılda 60 ton mantar üretip satıyor

Giresunlu mimar Mehmet Tozlu, devlet desteğiyle kurduğu kültür mantarı tesisinde yılda 60 ton üretim gerçekleştiriyor.

Boşluğu tespit edince bu işe başladı ihya oldu! 24 yıllık mimar yılda 60 ton mantar üretip satıyor

Merkeze bağlı Alınca köyünde yaşayan Tozlu, 2022'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kültür mantarı üretim tesisi kurdu.

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Boşluğu tespit edince bu işe başladı ihya oldu! 24 yıllık mimar yılda 60 ton mantar üretip satıyor

Tozlu, 1,5 dönümlük arazisindeki tesiste ürettiği kültür mantarlarını Giresun ve çevre illere pazarlıyor.

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Boşluğu tespit edince bu işe başladı ihya oldu! 24 yıllık mimar yılda 60 ton mantar üretip satıyor

Mehmet Tozlu, AA muhabirine, salgın sürecinde Giresun'da bir tarım ürününe yatırım yapmak için arayışa girdiğini söyledi.

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Boşluğu tespit edince bu işe başladı ihya oldu! 24 yıllık mimar yılda 60 ton mantar üretip satıyor

Yaptığı araştırmalar sonucunda kültür mantarı üretiminde Giresun ve Doğu Karadeniz'de boşluk olduğunu tespit ettiğini anlatan 47 yaşındaki Tozlu, bu alanda yatırım yapmaya karar verdiğini ifade etti.

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