Boşanmayı hazmedemeyip intikamını böyle aldı! Mahkemenin verdiği karar dikkat çekti
İki yıllık evliliğin ardından ayrılığı hazmedemeyen Hasan Ö. intikamını eski eşinin aracından çıkardı. Dikiz aynalarını kırıp aracın lastiğini patlatan ve bununla da yetinmeyip araca 'k...hpe' yazan öfkeli eski eş için mahkemenin verdiği karar dikkat çekti.
İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Hasan Ö. ve 28 yaşındaki Ceyda Y. 2 yıllık evliliklerini 2021 yılında sonlandırdı. Ayrılığı hazmedemeyen adam, kendisinden boşanan eşinin peşini bir türlü bırakmadı.
Huzuru kaçan kadın uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından eski eşine yaklaşamayan Hasan Ö. intikamını ve boşanmanın acısını bu kez de eşinin arabasından çıkardı.
Ataşehir'de bir arkadaşının evine giden Ceyda Y., aracını park edip geceyi orada geçirdi. Sabaha karşı uyku tutmayan kadın camdan dışarı bakarken eski eşini gördü.
Aracın üzerine 'k...hpe' yazdı
Bir süre sokakta etrafı kolaçan eden adam eski eşinin aracını gözüne kestirdi, ardından aracın lastiklerini patlatıp dikiz aynasını kırdı ve bıçakla aracın üzerine 'k...hpe' yazdı. Talihsiz kadın uzaklaştırma kararı nedeniyle olaya müdahale edemese de polis ekipleri öfkeli eşin akılalmaz intikamını kamera kaydıyla ortaya çıkardı.