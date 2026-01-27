BIST 13.154
DOLAR 43,40
EURO 51,56
ALTIN 7.098,30

Boşanmaya çalışan Güzide Duran'dan yürek yakan sözler! "Hala çocuklarımı göremiyorum"

|
Boşanmaya çalışan Güzide Duran'dan yürek yakan sözler! "Hala çocuklarımı göremiyorum"

Adnan Aksoy ile devam eden boşanma davasıyla gündemde olan Güzide Duran, çocuklarıyla ilgili sorular karşısında duygusal anlar yaşadı. Önceki akşam Arnavutköy’de objektiflere yansıyan ünlü manken, yaşadığı sürece dair samimi açıklamalarda bulundu.

Boşanmaya çalışan Güzide Duran'dan yürek yakan sözler! "Hala çocuklarımı göremiyorum" - Resim: 1

Boşanma davasıyla ilgili soruları yanıtlayan Duran, sürecin halen devam ettiğini vurgulayarak, “Yargı süreci sürüyor. Şu an için değişen bir durum yok” dedi.

14
Boşanmaya çalışan Güzide Duran'dan yürek yakan sözler! "Hala çocuklarımı göremiyorum" - Resim: 2

Asıl dikkat çeken açıklama ise çocuklarıyla ilgili oldu.

24
Boşanmaya çalışan Güzide Duran'dan yürek yakan sözler! "Hala çocuklarımı göremiyorum" - Resim: 3

Bu soruya kısa ama bir o kadar da iç burkan bir yanıt veren Güzide Duran, “Onları hâlâ göremiyorum maalesef” sözleriyle yaşadığı özlemi dile getirdi.

34
Boşanmaya çalışan Güzide Duran'dan yürek yakan sözler! "Hala çocuklarımı göremiyorum" - Resim: 4

"HER ŞEY YOLUNDA"

Özel hayatıyla ilgili merak edilen bir diğer konu olan Fikret Orman’la ilişkisi hakkında da konuşan Duran, iddialara net bir yanıt verdi. Ünlü isim,“Her şey yolunda. Fikret Bey iş seyahatinde, ben de arkadaşlarımla yemeğe çıktım” diyerek ilişkisinde bir sorun olmadığını belirtti.

44