Boşanmaya çalışan Güzide Duran'dan yürek yakan sözler! "Hala çocuklarımı göremiyorum"
Adnan Aksoy ile devam eden boşanma davasıyla gündemde olan Güzide Duran, çocuklarıyla ilgili sorular karşısında duygusal anlar yaşadı. Önceki akşam Arnavutköy’de objektiflere yansıyan ünlü manken, yaşadığı sürece dair samimi açıklamalarda bulundu.
Boşanma davasıyla ilgili soruları yanıtlayan Duran, sürecin halen devam ettiğini vurgulayarak, “Yargı süreci sürüyor. Şu an için değişen bir durum yok” dedi.
Asıl dikkat çeken açıklama ise çocuklarıyla ilgili oldu.
Bu soruya kısa ama bir o kadar da iç burkan bir yanıt veren Güzide Duran, “Onları hâlâ göremiyorum maalesef” sözleriyle yaşadığı özlemi dile getirdi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Özel hayatıyla ilgili merak edilen bir diğer konu olan Fikret Orman’la ilişkisi hakkında da konuşan Duran, iddialara net bir yanıt verdi. Ünlü isim,“Her şey yolunda. Fikret Bey iş seyahatinde, ben de arkadaşlarımla yemeğe çıktım” diyerek ilişkisinde bir sorun olmadığını belirtti.