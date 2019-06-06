Boşanmanın ardından bir ilk! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Çeşme'de görüntülendi!

Şeyma Subaşı, verdiği bir röportajda Acun Ilıcalı ile ayrılıklarının üzerine konuşarak şu açıklamaları yapmıştı: ''Boşanma elbette iki tarafı da etkileyen bir süreç. Biz uzun yıllar süren birlikteliğimiz ve her şeyin başında birbirimize olan saygımız sebebiyle medeni bir şekilde ayırdık yollarımızı.