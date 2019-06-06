Boşanmanın ardından bir ilk! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Çeşme'de görüntülendi!
Geçtiğimiz Kasım ayında sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, Çeşme'de beraber görüntülendi.
Geçtiğimiz Kasım ayında boşanarak herkesi şoke eden Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, Çeşme'de beraber görüntülendi. Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, sosyal medyada tatil pozlarını yalnız çekindiği fotoğraflardan seçerek paylaşım yaparken Ilıcalı ile aynı karede yer alan fotoğrafı ise herkesi şaşırttı.
Bazı Şeyma ve Acun hayranları, sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüdeki kişinin Şeyma Subaşı olmadığını iddia edince, sosyal medyada magazin paylaşımları yapan bir hesap ''Şeyma değil diyenler kıyafete ve bilekliğe bakın'' diyerek dikkat çekti.
Şeyma Subaşı, verdiği bir röportajda Acun Ilıcalı ile ayrılıklarının üzerine konuşarak şu açıklamaları yapmıştı: ''Boşanma elbette iki tarafı da etkileyen bir süreç. Biz uzun yıllar süren birlikteliğimiz ve her şeyin başında birbirimize olan saygımız sebebiyle medeni bir şekilde ayırdık yollarımızı.