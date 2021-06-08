Boşanmak isteyince eşi ve ailesi işkence etti! Ailece işkence cezasız kalmadı

Elleri ve ayakları kelepçeli, kanlar içinde bulundu

Evde elleri ve ayakları plastik kelepçelerle bağlı, uğradığı işkence nedeniyle kanlar içinde bir kadın bulundu. Başında da iki adam vardı. Yapılan kimlik tespitinde kadının Ceylan Yıldırım (25), ona işkence edenlerinse eşi Ersin Yıldırım (34) ve amcası Sait Yıldırım (65) olduğu ortaya çıktı.