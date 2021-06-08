Boşanmak isteyince eşi ve ailesi işkence etti! Ailece işkence cezasız kalmadı
İSTANBUL Sultanbeyli'de boşanmak isteyen iki çocuk annesi Ceylan Yıldırım, eşi Ersin Yıldırım ve ağabeyi Burhan Yıldırım tarafından kaçırılarak önce Beykoz'daki ormanlık alanda sonra da metruk bir evde işkence gördü. Mahkeme, hem işkencecilere hem de onlara yardım eden aile yelerine ceza yağdırdı..
‘Polis İmdat’ hattını 11 Mayıs 2020 günü saat 01.00 sıralarında arayan bir kadın, İstanbul Sultanbeyli’de Battalgazi Mahallesi’nde sokakta yürürken kızının elektroşok cihazıyla bayıltılarak siyah bir minibüsle kaçırıldığını ihbar etti.
Alarma geçen İstanbul polisi, minibüsün plakasından yola çıkarak yol kameralarını takibe aldı. Yapılan araştırmada minibüste GPS cihazı da olduğu tespit edildi.
GPS kayıtlarına göre minibüs, kadını aldıktan sonra ilk olarak Beykoz’daki ormanlık alana gitmiş, daha sonra da Kavacık’taki bir sokakta park etmişti. Polis ekipleri sokağı ablukaya alarak minibüsün tam da önünde durduğu eve baskın yaptı.
Elleri ve ayakları kelepçeli, kanlar içinde bulundu
Evde elleri ve ayakları plastik kelepçelerle bağlı, uğradığı işkence nedeniyle kanlar içinde bir kadın bulundu. Başında da iki adam vardı. Yapılan kimlik tespitinde kadının Ceylan Yıldırım (25), ona işkence edenlerinse eşi Ersin Yıldırım (34) ve amcası Sait Yıldırım (65) olduğu ortaya çıktı.