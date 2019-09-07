Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü

Anne ile beraber eve giden polis, yaşları 4 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenini evde farklı odalarda asılmış halde buldu. Kadının ilk eşinden olan 16 yaşındaki 4’üncü çocuğun cesedi ise evin yakınında bir bölgede ağaca asılı halde bulundu.