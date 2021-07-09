Boşanmadan başkasıyla ilişki! Özel fotoğraflarıyla tehdit ediliyor: Babası görünce...

Özel fotoğraflarını eski eşi ve ailesine gönderdi

Tehditlerden bıkan A.M., M.Ç. hakkında şikayet dilekçesi verdi. Cumhuriyet Savcılığı, M.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Bu kez M.Ç., A.M.'ye bıçaklı fotoğraflar gönderip barışmak için korkutmaya çalıştı. Olumsuz yanıt alan M.Ç., A.M.'nin özel fotoğraflarını eski eşi ve ailesine gönderdi.