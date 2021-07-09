Boşanmadan başkasıyla ilişki! Özel fotoğraflarıyla tehdit ediliyor: Babası görünce...
ADANA'da 2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındayken başkasıyla birlikte olmaya başladı. Genç kadın kıskançlık yüzünden ilişkiyi bitirdi ama kendisine ait özel fotoğraflarla tehdit ve şantaj bitmedi...
Kozmetik fabrikasında işçi olarak çalışan A.M., 6 yıl önce evlendiği uzaktan akrabası M.N. (27) ile ‘şiddet’ gerekçesiyle 2019'da boşanma kararı aldı. İki yıl süren boşanma davası sırasında A.M., kozmetik fabrikasında paketleme işçisi olarak çalışan M.Ç. ile birlikte olmaya başladı.
Sekiz ay süren ilişki M.Ç.’nin kıskançlık krizleri yüzünden sona erdi. Ancak M.Ç., A.M.'nin peşini bırakmadı. M.Ç., A.M.'yi, fotoğraflarını akrabalarına ve arkadaşlarına göndermekle tehdit etti.
Özel fotoğraflarını eski eşi ve ailesine gönderdi
Tehditlerden bıkan A.M., M.Ç. hakkında şikayet dilekçesi verdi. Cumhuriyet Savcılığı, M.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Bu kez M.Ç., A.M.'ye bıçaklı fotoğraflar gönderip barışmak için korkutmaya çalıştı. Olumsuz yanıt alan M.Ç., A.M.'nin özel fotoğraflarını eski eşi ve ailesine gönderdi.
3 ayrı flaş diske kaydedip toprağa gömmüş!
M.Ç. hakkında 3 kez şikayet dilekçesi verdiğini anlatan A.M., “Benim başka fotoğraflarım da olduğunu iddia ediyor. Fotoğrafların içeriğini bilmiyorum, fotoğrafları 3 ayrı flaş diske kaydedip toprağa gömdüğünü ileri sürüyor. Şikayet edersem onları çıkartıp, aileme göndereceğini söylüyor. Sürekli farklı telefonlarla mesaj gönderiyor” dedi.