Boşanma sürecinde olan Güzide Duran'a şok! Üçü birden...

BOŞANMA DAVASI SONUÇLANMADI

Boşanma süreci henüz sonuçlanmamışken, Güzide Duran'ın Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman'la Arnavutköy'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenmesi dikkat çekmişti. Kısa bir süre sonra ikili, bu kez Bodrum'da objektiflere yansıdı. Üstelik iddialara göre ikili, pasaport işlemleri sırasında da birlikte görüntülenerek yurt dışı seyahatine hazırlandıkları izlenimini vermişti.