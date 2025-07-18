Boşanma sürecinde olan Güzide Duran'a şok! Üçü birden...
Boşanma davası süren Güzide Duran, henüz resmi olarak evli olduğu dönemde Fikret Orman'la görüntülenmiş ve kamuoyunun tepkisini çekmişti. Son olarak tatil paylaşımı olay yaratan Duran'a sosyal medya tepkilerinin ardından bir şok daha geldi...
Sosyal medyada eleştirilerin odağına oturan Duran'a bir darbe de avukatlarından geldi. Zina gerekçesiyle açılan davada kendisini temsil eden üç avukat, İstanbul 10. Aile Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle topluca vekillikten istifa etti.
İHANET İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI
2008 yılında Adnan Aksoy ile evlenen Güzide Duran, boşanma davası sürerken Fikret Orman'la yakınlaşmasıyla gündeme gelmişti. Duran'ı temsil eden üç avukat, bu süreçte mahkemeye istifa dilekçesi sunarak davadan çekildi.
AVUKATLARDAN DARBE YEDİ
Bir dönem Türkiye'nin önde gelen mankenleri arasında yer alan Güzide Duran, son dönemde özel hayatıyla gündemde. 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen Duran'ın evliliği, eşi tarafından açılan zina gerekçeli boşanma davası ile yargıya taşınmıştı.
BOŞANMA DAVASI SONUÇLANMADI
Boşanma süreci henüz sonuçlanmamışken, Güzide Duran'ın Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman'la Arnavutköy'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenmesi dikkat çekmişti. Kısa bir süre sonra ikili, bu kez Bodrum'da objektiflere yansıdı. Üstelik iddialara göre ikili, pasaport işlemleri sırasında da birlikte görüntülenerek yurt dışı seyahatine hazırlandıkları izlenimini vermişti.