Boşanma sürecinde aşk yaşayan Güzide Duran Fikret Orman ile tatilde...
2008 yılında Adnan Aksoy ile evlenen ünlü manken Güzide Duran, eşinin açtığı ihanet temelli boşanma davası devam ederken özel hayatıyla gündemde.
Geçtiğimiz hafta Fikret Orman ile Arnavutköy'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen Duran, bu kez Bodrum'da Orman'la pasaport işlemleri sırasında objektiflere yansıdı.
ADNAN AKSOY İLE BOŞANMA SÜRECİNDE
2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen ünlü manken Güzide Duran'ın, eşinin "ihanet" iddiasıyla açtığı boşanma davası sürerken özel hayatında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile Arnavutköy'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen Duran, bu karelerle magazin gündemine oturmuştu.
Ortaya çıkan görüntülerin ardından, Duran'ın kalbini çalan ismin Fikret Orman olduğu ortaya çıkmıştı.