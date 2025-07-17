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Boşanma sürecinde aşk yaşayan Güzide Duran Fikret Orman ile tatilde...

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Boşanma sürecinde aşk yaşayan Güzide Duran Fikret Orman ile tatilde...

2008 yılında Adnan Aksoy ile evlenen ünlü manken Güzide Duran, eşinin açtığı ihanet temelli boşanma davası devam ederken özel hayatıyla gündemde.

Boşanma sürecinde aşk yaşayan Güzide Duran Fikret Orman ile tatilde... - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta Fikret Orman ile Arnavutköy'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen Duran, bu kez Bodrum'da Orman'la pasaport işlemleri sırasında objektiflere yansıdı.

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Boşanma sürecinde aşk yaşayan Güzide Duran Fikret Orman ile tatilde... - Resim: 2

ADNAN AKSOY İLE BOŞANMA SÜRECİNDE

2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen ünlü manken Güzide Duran'ın, eşinin "ihanet" iddiasıyla açtığı boşanma davası sürerken özel hayatında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

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Boşanma sürecinde aşk yaşayan Güzide Duran Fikret Orman ile tatilde... - Resim: 3

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile Arnavutköy'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen Duran, bu karelerle magazin gündemine oturmuştu. 

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Boşanma sürecinde aşk yaşayan Güzide Duran Fikret Orman ile tatilde... - Resim: 4

Ortaya çıkan görüntülerin ardından, Duran'ın kalbini çalan ismin Fikret Orman olduğu ortaya çıkmıştı.

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