Boşanma sonrası Yasemin Ergene hakkında şok iddia! Masrafları karşıladı oyunculuğa başlayacak...

MASRAFLARIN YARISINI YASEMİN KARŞILADI

Çiftin evlilikleri boyunca evin masraflarını yarı yarıya karşıladıkları iddiası da masaya yatırıldı. Solaker, "Yasemin Özilhan tüm aile masraflarının yarısını karşıladı" dedi. Bu iddia üzerine Kalaycıoğlu, izleyicilere "Kadın ve erkek aynı evde yaşıyorsa, her masrafta kadının da ortak tutulması doğru mu?" sorusunu yöneltti.Solaker dikkat çeken sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Yasemin Özilhan yani evliyken, İzzet Özilhan ailesindeki evliliklerinde iki çocuk olsun, tüm aile masraflarını neyse yarısını karşıladığı iddiası var. Bu çalışmalarının, influencerlıktan gelen gelir adı altında, tüm gücüyle eve ve çocuklarına katkıda bulunmuşlar."

OYUNCULUĞA DÖNEBİLİR

Programın son bölümünde, Yasemin Özilhan'ın yeniden ekranlara dönme ihtimali gündeme geldi. Kalaycıoğlu, "Yasemin oyunculuğa dönmek isterse, 10 proje birden kapısını çalar." İfadelerini kulladı.Hakan Solaker ise, "Oyunculuğa, yarın öbür gün bir şeyler duyabiliriz. İlk 3 ay değil ama 2026'dan itibaren, duyabiliriz" İfadelerini kullandı.