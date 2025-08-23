Boşanma sonrası aşka yelken açmıştı! Arzum Onan evlendi mi?
Magazin dünyasını sallayan iddia: Arzum Onan, Orkan Özkan ile Amerika'da evlendi mi? Uzun süre gündemi meşgul eden aşk haberlerinin ardından oyuncu, dedikodulara net bir yanıt verdi. Peki, Arzum Onan'ın bu açıklaması çiftin geleceği hakkında ne söylüyor?
Arzum Onan, 27 yıl birlikte olduğu eşi Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan sonra iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Çiftin ilişkisi magazin gündeminde sıkça yer alırken, son günlerde Amerika'da evlendikleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu haberler, sosyal medyada ve magazin sayfalarında geniş yankı uyandırdı.
NET BİR DİLLE YANIT VERDİ
Arzum Onan, evlilik iddialarına açıklık getirdi. Oyuncu, basın mensuplarına yaptığı kısa ama net açıklamada, "Böyle bir şey asla yok" ifadelerini kullandı. "Başından beri hiçbir şekilde bu birlikteliği gizlemedik. Böyle bir durum olursa zaten söyleriz" dedi. Onan'ın bu açıklaması, Amerika'da evlendikleri yönündeki spekülasyonları yalanlamış oldu.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl birlikte olmaya başlayan çift, sosyal medyada zaman zaman paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çekmişti.