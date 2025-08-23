Boşanma sonrası aşka yelken açmıştı! Arzum Onan evlendi mi?

NET BİR DİLLE YANIT VERDİ

Arzum Onan, evlilik iddialarına açıklık getirdi. Oyuncu, basın mensuplarına yaptığı kısa ama net açıklamada, "Böyle bir şey asla yok" ifadelerini kullandı. "Başından beri hiçbir şekilde bu birlikteliği gizlemedik. Böyle bir durum olursa zaten söyleriz" dedi. Onan'ın bu açıklaması, Amerika'da evlendikleri yönündeki spekülasyonları yalanlamış oldu.