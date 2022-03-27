Boşanma nedeni öpüşme sahnesi mi Selen Görgüzel Hamdi Alkan'dan ne kadar nafaka aldı
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel çiftini boşanmaya götüren olayın tiyatro sahnesindeki öpüşme olduğu iddia edilirken, Selen Görgüzel yaptığı açıklamayla söylentilere son noktayı koydu.
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın perde arkasına dair çarpıcı iddialar ortaya atılırken, Selen Görgüzel sessizliğini bozdu.
Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çifti boşanmaya götüren olayın tiyatro sahnesindeki öpüşme olduğu iddia edilirken, Selen Görgüzel yaptığı açıklamayla söylentilere son noktayı koydu.
Boşanma protokolü ortaya çıktı: Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan'a ait Amerika'nın New York kentindeki ev ile günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Selen Görgüzel'e verilmesine hükmetti.
Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.