Boşanma nedeni öpüşme sahnesi mi Selen Görgüzel Hamdi Alkan'dan ne kadar nafaka aldı

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çifti boşanmaya götüren olayın tiyatro sahnesindeki öpüşme olduğu iddia edilirken, Selen Görgüzel yaptığı açıklamayla söylentilere son noktayı koydu.