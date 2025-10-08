Boşanma iddiaları vardı! Fahriye Evcen'in küçük oğluyla pozu sosyal medyayı salladı
Oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit magazin gündeminin en dikkat çeken çiftlerinden biri... Ünlü çift hakkında öne atılan boşanma iddialarından sonra Fahriye Evcen'in küçük oğlu Kerem ile sosyal medyada verdiği o poz çok konuşuldu.
Oyuncu Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit'in her yaptığı magazin gündeminde oldukça ilgi çekiyor. Son zamanlarda çift hakkında öne sürülen boşanma iddialarının ardından gözler ünlü çifte çevrildi. Evcen'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Küçük oğlu Kerem ile fotoğrafını paylaştı, beğeni ve yorum yağmuru oldu.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlenmişlerdi.
Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
Ünlü çift, boşanma iddialarının ortaya çıkmasından günler sonra birlikte poz vermişti. İkili, otomobil içindeki yeni karelerini peş peşe Instagram hesaplarından yayımlamıştı.