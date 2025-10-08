Boşanma iddiaları vardı! Fahriye Evcen'in küçük oğluyla pozu sosyal medyayı salladı

Oyuncu Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit'in her yaptığı magazin gündeminde oldukça ilgi çekiyor. Son zamanlarda çift hakkında öne sürülen boşanma iddialarının ardından gözler ünlü çifte çevrildi. Evcen'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Küçük oğlu Kerem ile fotoğrafını paylaştı, beğeni ve yorum yağmuru oldu.