Boşanma davası olay olmuştu! Sabancı'nın damadı şokta: Evine hırsız girdi milyonları çalındı!
Kaya Sabancı'nın kızı Gizem Sabancı'nın eşi Koray Helvacıoğlu'nun İstanbul'daki evine hırsız girdi.
İstanbul Beşiktaş'ta oturan iş insanı Koray Helvacıoğlu, iş gezisi için gittiği yurt dışından döndüğünde hırsızlık şoku yaşadı. Helvacıoğlu, döndüğü evin içerisinin darmadağın olduğunu gördü.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Koray Helvacıoğlu'nun yurt dışında olmasını fırsat bilen bir çete, Koray Helvacıoğlu'nun İstanbul Ortaköy'de bulunan evine girip 3 milyon TL değerinde bir soygun yaptılar ve kayıplara karıştı.
Hırsız veya hırsızlar tarafından soyulduğunu anlayan Helvacıoğlu, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Polise şikayette bulunan Helvacıoğlu, evinde yaklaşık 3 milyon değerinde eşyasının çalındığını belirtti.
Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının ne zaman saat kaçta olduğunu tespit etmek için güvenlik kamera görüntüler incelenmeye başlandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.