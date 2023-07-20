Boşanma davası olay olmuştu! Sabancı'nın damadı şokta: Evine hırsız girdi milyonları çalındı!

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Koray Helvacıoğlu'nun yurt dışında olmasını fırsat bilen bir çete, Koray Helvacıoğlu'nun İstanbul Ortaköy'de bulunan evine girip 3 milyon TL değerinde bir soygun yaptılar ve kayıplara karıştı.