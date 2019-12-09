Boşanma davası açtığım için pişmanım diyen Serdar Ortaç ayrılığı ilk kez anlattı
Serdar Ortaç, ilk defa Chloe Loughnan ile neden ayrıldığını açıkladı, boşanma davasını açtığı için pişman olduğunu da söyledi.
2014 yılında hayatını İrlandalı model Chloe Loughnan ile birleştiren Serdar Ortaç, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşanmış, 5 yıllık evlilik 5 dakika içerisinde bitmişti. Herkes Ortaç'ın sürpriz boşanmasının nedenini merak ediyordu ki ilk kez açıkladı.
Boşanma davasını kendisinin açtığını bundan da pişmanlık duyduğunu söyleyen Serdar Ortaç, Günaydın'a verdiği röportajda şu itiraflarda bulundu:
Çok üzgünüm: "Ben onu çok sevdim. Evlendiğime pişman değilim. Birlikte yaşlanmak istiyordum. Evliliğim bittiği için çok üzgünüm çünkü beraber ölmek isterdim. 45 yaşında evlenmezdim bu kadar çok sevmeseydim. Hastalığım onu yormuş olabilir. Bile bile evlendi benimle. Ama yormuş olabilir onu rahatsızlığım.''
Suçlamıyorum: ''Bir de Amerika'da kaza yaptı, o da yordu Chloe'yi. Onu hiçbir konuda suçlamıyorum. Onun için yaptığım her şey helali hoş olsun. Bir daha evlenebilir yaşı çok küçük sonuçta. Umarım hep mutlu olur."