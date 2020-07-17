Boşanma aşamasındaki eşini, vücudunda küçük yaralar açmak için 9 kez bıçaklamış

Sonra beraber yere düştük, elinden bıçağı aldım ve ucuyla ufak yaralar açmak için bıçağı ona dokundurdum. Sayısını hatırlamıyorum ancak 9 kere bıçağı vurmuş olabilirim. Daha sonra 112’yi aradım, benim Öznur’u öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastım yoktu. Eşim beni aldattığı için boşanmak istedim, daha önce, aldatma olayı ortaya çıkmasın diye bahsetmedim” dedi.