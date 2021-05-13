Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı, yakınlarını otomobille ezdi

Görgü tanığı Solmaz Sofracı, "Sabah erken saatlerde uyuyorduk. Sesleri duyduk; çocuk kaçırılıyor,diye. İki tane bayan gördük. Biz aşağı indik, adam ileri geri girerek, ezdi. Kadının ayağı ezildi arabanın lastiğini falan kopardılar. Ben indim koştum, mahalledeki bir kişi arabayı yumrukladı. İki kadın yerde yatıyordu ben indiğimde. Sordum kadına, 'benim kardeşim ve kardeşimin çocukları' dedi. Kadın hala olarak gelmiş buraya. Mahkemeleri varmış o da boşanmak istemedi. Kapıyı da hâlâ açmış, kızın annesi işten yeni gelmiş. İkisi yerde bir o kadına koştum bir diğerine. 'İçerde beş çocuk var' dedi. Saydık çocuklar tamam. Sonra, kızı mı kaçırdı, dedi, kızın annesi. Ayağı kopmuştu resmen. Kadını kaçırdı, adam ablasının öldüğünü düşündü herhalde. Çünkü ablasını da ezdi. Kaçırılan kadın sonra geldi, üstü başı parçalanmıştı. Buradan eşyalarını alıp yaralı annesinin yanına gitti. Yaralıların durumu iyi değildi" dedi.